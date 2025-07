Avellino: una punta e un difensore, i profili in entrata L'evoluzione della rosa biancoverde in entrata e in uscita

L'Avellino riparte. Alle 17.30 seduta pomeridiana al "Guido Basile" di Montella, dove i lupi si alleneranno almeno fino a domenica, quando ci sarà l'allenamento congiunto con il Picerno. Almeno perché il rebus "Partenio-Lombardi" si conferma. I lavori di restyling in chiave Serie B proseguono, ma intanto il club ha chiesto di giocare le prime due giornate di campionato in trasferta. Il calendario sarà svelato domani sera a Mantova e la prospettiva biancoverde è quella di garantirsi margine con il primo match casalingo solo dopo la pausa nazionali di settembre.

Gil Puche dalla Juventus per la difesa

Nel frattempo, caccia all'equilibrio nella rosa per il direttore sportivo Mario Aiello. Ai rientrati dai prestiti (Mulè, Cancellieri, D'Angelo, Gori, Redan e Toscano) si aggiungono Marson, Frascatore, Rocca e D'Ausilio in uscita. In entrata c'è sempre Gennaro Tutino. Si conferma la distanza tra l'Avellino e la Sampdoria, ma lungo il mese di agosto può diminuire con la possibilità di un ritorno in Irpinia che resta forte per l'attaccante. Inoltre, spunta il profilo di Javier Gil Puche. Alla ricerca di un'ulteriore punta si lega quella di un centrale di piede sinistro ed ecco nello scenario il difensore classe 2006, di proprietà della Juventus, protagonista nella Next Gen 2024/2025 come Daffara, in prestito in biancoverde da alcuni giorni, seguito con attenzione dai lupi, in pole per il nativo di Murcia.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

* in evidenza i calciatori in uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino)

Centrocampisti

Armellino, De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2028), Rocca (2026), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico, D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese)

Ceduti a titolo definitivo

Pezzella alla Casertana

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), D'Angelo (2026) dal Campobasso, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)