Le prime due gare in trasferta: la richiesta dell'Avellino verso il calendario Si conferma il rebus "Partenio-Lombardi": il club irpino può a garantire più tempo per i lavori

Cresce l'attesa per il calendario di Serie B che sarà svelato mercoledì a Mantova e l'Avellino ha presentato alla Lega B la richiesta di disputare le prime due gare di campionato in trasferta. Resta il rebus sul "Partenio-Lombardi" con i lavori che proseguono nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e nell'ottica di garantirsi più tempo evitando match casalinghi in un'altra sede (lo "Stirpe" di Frosinone) il club irpino ha aperto la strada a una prima gara interna in campionato solo dopo la pausa nazionali di settembre. Nel frattempo, l'Avellino ha ufficializzato l'ingaggio degli attaccanti Zakaria Boudaas e Cristian Pignatelli per la formazione Primavera 2.

Le date del campionato di Serie B

Prima giornata: sabato 23 agosto, una o più gare del campionato si potranno disputare, in anticipo, venerdì 22 agosto

Turni infrasettimanali: martedì 30 settembre; martedì 28 ottobre; martedì 10 febbraio; martedì 3 marzo; martedì 17 marzo

Soste: 6-7 settembre; 11-12 ottobre; 15-16 novembre; 28-29 marzo

Ultima giornata: 8-10 maggio

Sosta invernale: dal 27/28 dicembre al 9 gennaio

Il comunicato

"L’U.S. Avellino Youth 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Zakaria Boudaas. Nato il 10 maggio 2007, l’attaccante ha firmato un contratto da professionista con il club biancoverde fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, Boudaas totalizzato 28 presenze, 9 reti e 4 assist nel campionato di Primavera 2 Girone B. Il calciatore andrà a rinforzare la rosa delle formazione U19 che prenderà parte al prossimo campionato di Primavera 2. Benvenuto in Irpinia, Boudaas".

"L’U.S. Avellino Youth 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Cristian Pignatelli. Nato il 10 marzo 2008, l’attaccante ha firmato un contratto di apprendistato con il club biancoverde fino al 30 giugno 2027 più opzione per il terzo anno. Cresciuto nel settore giovanile della Foggia, il calciatore andrà a rinforzare la rosa delle formazione U19 che prenderà parte al prossimo campionato di Primavera 2. Benvenuto in Irpinia, Cristian".