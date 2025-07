Avellino: ecco il programma a Montella con tre eventi per i lupi Domenica (ore 17.30) sarà test con il Picerno allo stadio "Guido Basile"

L'Avellino ha ufficializzato il programma degli allenamenti a Montella e di altri eventi in settimana. Ripartenza allo stadio "Guido Basile" domani pomeriggio con seduta a porte aperte come nella giornata di mercoledì. Giovedì, venerdì e sabato la preparazione proseguirà a porte chiuse verso l'allenamento congiunto in programma domenica, quando i lupi affronteranno il Picerno con calcio d'inizio alle 17.30. Due gli eventi in settimana per i biancoverdi. Domani, dalle 21 alle 21.45, una delegazione della società irpina, formata da dirigenti e calciatori, presenzierà all’inaugurazione del Club di Bagnoli Irpino. Giovedì, dopo pranzo, ci sarà una passeggiata alle cascate di Montella. La sera, invece, una delegazione del club sarà presente ai festeggiamenti in onore di Sant'Alfonso de Liguori a San Tommaso.

Il programma al "Basile" di Montella e con gli eventi

Martedì ore 17.30: allenamento a porte aperte

Martedì dalle 21 alle 21.45: inaugurazione club Bagnoli Irpino

Mercoledì ore 10 e 17.30: allenamenti a porte aperte

Giovedì ore 10: allenamento a porte chiuse

Giovedì pomeriggio: passeggiata alle cascate di Montella

Giovedì sera: festeggiamenti Sant'Alfonso de Liguori a San Tommaso

Venerdì ore 10 e 17.30: allenamento a porte chiuse

Sabato ore 10: allenamento a porte chiuse

Domenica ore 17.30: allenamento congiunto con il Picerno a porte aperte