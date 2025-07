Avellino, Giovanni D'Agostino: "Chiamati a confermare l'entusiasmo" Il commento dell'amministratore unico IDC alla presentazione dei calendari

Esordio allo "Stirpe" contro il Frosinone per l'Avellino ed ecco il commento sul calendario dei lupi in Serie B da parte dell'amministratore unico IDC del club biancoverde, Giovanni D'Agostino, a Palazzo Te a Mantova: "Dobbiamo essere bravi a confermare l'entusiasmo. Sono stati sottoscritti 7mila abbonamenti. Non vediamo l'ora di iniziare. - ha spiegato il dirigente irpino - Ho visto il calendario. Avevamo fatto una scommessa con il segretario del Frosinone sul treno. Ci troveremo lì per la prima giornata. Le città di Avellino e Frosinone sono vicine, sarà una festa come è stata quella con la Lazio nell'amichevole di sabato scorso. Siamo emozionati. Come proprietà ci abbiamo messo cinque anni per arrivare in Serie B e cercheremo di restarci. L'obiettivo è quello di fare un campionato dignitoso. Ci siamo mossi sul mercato sin dal 19 aprile, quando abbiamo vinto la regular season del girone C di Serie C e siamo pronti per iniziare".