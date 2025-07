LIVE | Avellino: il calendario della Serie B 2025/2026 A Palazzo Te di Mantova la presentazione dei calendari del torneo cadetto

Le date della stagione

Prima giornata: sabato 23/8 (una o più gare del campionato si potranno disputare, in anticipo, venerdì 22/8)

Turni infrasettimanali: martedì 30/9, martedì 28/10, martedì 10/2, martedì 3/3, martedì 17/3

Soste: 6-7/9, 11-12/10, 15-16/11, 28-29/3

Ultima giornata: 8-10/5

Sosta invernale: dal 27-28/12 al 9/1

Alle 20 inizierà al Palazzo Te di Mantova l'evento di presentazione dei calendari della Serie B 2025/2026. Ecco i criteri utilizzati per la stesura delle 38 giornate:

1) Come già nel corso delle ultime due stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli club

2) la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco

3) per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternanza migliore

4) per garantire che i criteri precedentemente pubblicati siano tutelati nella migliore forma possibile, potrebbero essere presenti all’interno del calendario non più di tre “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone, una delle quali dovrà necessariamente essere in casa o in trasferta

5) e doppiette non si formeranno fra turni infrasettimanali con le giornate antecedenti a questi, salvo per espressa richiesta delle Autorità

6) una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri

7) negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte

8) le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie BKT 2024/2025 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2025/2026

9) relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2024/2025 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2025/2026

10) nella prima giornata non si incontreranno fra di loro le quattro neopromosse dalla Serie C Sky Wifi e, sempre fra di loro, le tre retrocesse dalla Serie A Enilive