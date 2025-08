Avellino: rinnovi per Cancellotti, De Cristofaro e Rigione I dettagli degli accordi per i tre biancoverdi: l'evoluzione della rosa

Sedute a porte chiuse oggi e domani per l'Avellino, poi domenica pomeriggio i lupi svilupperanno l'allenamento congiunto con il Picerno al "Basile" di Montella, sede della preparazione biancoverde in questa settimana. Subito dopo il test sarà rompete le righe per qualche ora con la ripresa fissata per mercoledì ad Atripalda, allo stadio "Valleverde - Aquino". Nel frattempo, rinnovi in casa Avellino. Nelle scorse ore accordo fino al 2027 per Tommaso Cancellotti e Michele Rigione, in mattinata quello fino al 2028 per Antonio De Cristofaro. Il centrocampista pugliese è in fase di recupero dall'intervento di LCA al ginocchio sinistro. Ieri l'Avellino ha raggiunto le cascate di Montella, mentre in serata una delegazione, guidata dal tecnico, Raffaele Biancolino, era presente a Rione San Tommaso.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

* in evidenza i calciatori in uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), D'Ausilio (2026), Palmiero (2028), Rocca (2026), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese)

Ceduti a titolo definitivo

Pezzella alla Casertana

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), D'Angelo (2026) dal Campobasso, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Mulè (2026) dal Trapani, Toscano (2027) dal Trapani

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)