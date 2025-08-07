Cerignola-Avellino, al via la prevendita: i dettagli per i tifosi biancoverdi in vendita i biglietti per il match di Coppa Italia

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Audace Cerignola – Avellino che verrà disputata domenica 10 agosto 2025 alle ore 20:30, partirà domani mattina, venerdì 9 agosto 2025, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola per un totale di 500 posti.

I ticket avranno un prezzo di € 8,00 più € 2,00 di diritti di prevendita e saranno acquistabili esclusivamente presso i punti vendita presenti in provincia di Avellino del circuito Etes.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 9 agosto 2025.

INDICAZIONI PER LA TIFOSERIA OSPITE

Percorrere l’autostrada A/16 (Napoli/Canosa) fino al punto di ritrovo individuato all’uscita del casello autostradale CANDELA (FG) dove sarà presente un presidio delle forze dell’ordine;

L’arrivo della tifoseria organizzata al suindicato punto di ritrovo, preferibilmente attraverso mezzi collettivi, deve avvenire alle ore 19:00 di domenica 10 agosto 2025. Successivamente la tifoseria verrà scortata e condotta al parcheggio riservato;

Si raccomandano i tifosi biancoverdi di non raggiungere lo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola (FG) attraverso percorsi alternativi a quello indicato.