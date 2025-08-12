Avellino: stop per Favilli e Palmiero, l'esito degli esami strumentali Non mancano i grattacapi per Biancolino nelle ultime due settimane di precampionato

Tendinopatia inserzionale al tendine della zampa d'oca della gamba sinistra per Andrea Favilli, lesione muscolare al gemello mediale della gamba sinistra per Luca Palmiero. L'Avellino ha reso noto l'esito degli esami strumentali a cui si sono sottoposti i due calciatori biancoverdi, fermi per i risentimenti accusati alla vigilia del match di Coppa Italia con il Cerignola.

L'ultimo report biancoverde

Ecco quanto presentato dal club alla vigilia della gara del "Monterisi": "Andrea Cagnano sta continuando il piano terapeutico ed ha cominciato a lavorare sul campo con sedute differenziate. Alessandro Campanile sta smaltendo un risentimento al muscolo adduttore destro. Luca D’Andrea sta proseguendo con il piano riabilitativo per guarire dalla distrazione al collaterale del ginoccio sinistro. Andrea Favilli si è fermato in rifinitura per un risentimento al cavo popliteo. Luca Palmiero si è fermato in rifinitura per un risentimento al polpaccio. Cosimo Patierno ha terminato una prima fase di lavoro specifico e terapie a Villa Stuart. Nella giornata di venerdì è ritornato in città dove proseguirà con il programma di terapie presso Villa Esther e con allenamenti specifici sul campo. Dopo questa seconda fase potrebbe essere necessario un terzo ed ultimo step presso Villa Stuart prima dell’effettivo ritorno in campo. Michele Rigione sta curando una lieve distrazione al soleo della gamba destra".