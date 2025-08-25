Modena-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Domenica (ore 21) la sfida al "Braglia": obiettivo riscatto per i lupi

L'Avellino ha ufficializzato la prevendita biglietti per il settore ospiti del "Braglia" di Modena. Sono 1600 i tagliandi a disposizione per la tifoseria biancoverde, prezzo di 20 euro più diritti di prevendita per il tagliando, acquistabile online e nei punti vendita di Vivaticket dalle 15 di oggi fino alle 19 di sabato.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Modena - Avellino che verrà disputata domenica 31 agosto 2025 alle ore 21:00 e valevole per la 2^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, lunedì 25 agosto 2025, alle ore 15:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Alberto Braglia” di Modena per un totale di 1600 posti. I ticket avranno un prezzo di € 20,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket e saranno acquistabili liberamente senza necessità di fidelity card. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 30 agosto 2025".