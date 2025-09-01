Avellino: ecco l'ufficialità di Biasci con tre cessioni Arrivo a titolo definitivo del Catanzaro: i dettagli dell'accordo

Tommaso Biasci è un nuovo calciatore dell'Avellino. Trasferimento a titolo definitivo dal Catanzaro per la punta classe '94 che ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Tre uscite ufficializzate dal club irpino: Damiano Cancellieri in prestito al Siracusa, Paolo Frascatore e Michele Rocca a titolo definitivo rispettivamente alla Salernitana e al Lumezzane.

I comunicati

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Biasci. Nato a San Giuliano Terme il 10 novembre 1994 l’attaccante toscano ha firmato con il club un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni. In carriera ha indossato le maglie di Livorno, Lucchese, Paganese, Ponsacco, Massese, Carrarese, Carpi, Padova e Catanzaro. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 312 presenze divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Playoff di serie B, Supercoppa di serie C e Playoff di serie C. Benvenuto in Irpinia Tommaso".

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver formalizzato nella giornata odierna tre trasferimenti. Damiano Cancellieri è stato trasferito, a titolo temporaneo, al Siracusa Calcio 1924. Paolo Frascatore è stato trasferito, a titolo definitivo, all’ U.S. Salernitana 1912. Michele Rocca è stato trasferito, a titolo definitivo, al F.C. Lumezzane. La società ringrazia i summenzionati calciatori per il lavoro svolta e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della stagione sportiva".