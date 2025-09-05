Avellino, semaforo verde: con il Monza si giocherà al "Partenio" Tempi più lunghi per l'aumento di capienza di altri 3mila posti

Nessuna sorpresa. Avellino-Monza si giocherà regolarmente allo stadio “Partenio”. Ieri è arrivato il via libera dalla commissione di vigilanza per la riapertura dell'impianto che, dopo i lavori effettuati in estate, ritroverà la serie B. Al sopralluogo, oltre ai rappresentati di Questura, Prefettura, Vigili del Fuoco e Asl, hanno preso parte anche i tecnici del Comune e, per la Lega B, il consulente e assistente valutazione impianti sportivi Carlo Longhi. Il sopralluogo è durato circa due ore, al termine del quale è arrivata la fumata bianca. Il popolo biancoverde, dunque, dopo le prime due trasferte, potrà rivivere l'emozione della cadetteria nel proprio stadio.

Potrebbe servire un po' di tempo in più, invece, per aumentare la capienza, al momento bloccata a 9.130 posti. Il Comune di Avellino ha presentato un progetto che consentirebbe di avere altri 3000 posti tra Tribuna Terminio e Tribuna Montevergine. Una boccata d'ossigeno importante per consentire ad un maggior numero di tifosi di accedere al “Partenio”. L'iter, tuttavia, potrebbe essere un po' più lungo dal punto di vista burocratico. Difficile, dunque, che possa arrivare l'ok entro venerdì 12 settembre quando il “Partenio” è pronto a riempirsi di colore e passione per la prima casalinga dei Lupi.