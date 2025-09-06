Avellino, Patierno rassicura: "Tornerò presto, come un vero lupo" Il messaggio postato dall'ospedale: "Con un po' di pazienza tutto tornerà alla normalità"

Ha il volto ancora provato ma lo spirito è battagliero come sempre. Dall'ospedale di Bari nel quale è ricoverato, Cosimo Patierno ha voluto lanciare un messaggio al popolo biancoverde. L'attaccante, colpito da una severa infezione virale, ha postato sui social una foto che lo ritrae in reparto, con il pantaloncino numero 9 dei Lupi e il pollice sinistro alto. “Per quanto tu possa essere bella, vita. Quante sfide ci metti davanti”, l'incipit del messaggio postato sui social dal bomber pugliese. “Non riesco a rispondere a ciascuno, ma vi sento accanto. Con un po' di pazienza tutto tornerà alla normalità. Tornerò presto. Più forte della paura, come un vero lupo”, la promessa che Patierno ha fatto ai tifosi dell'Avellino. Difficile, al momento, stabilire i tempi di recupero dell'attaccante pugliese che appena lo scorso 31 agosto aveva collezionato la sua prima presenza in serie B.