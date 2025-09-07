Avellino, vicino il passaggio di Redan al Lokeren L'attaccante andrà in Belgio in prestito. Con il Monza scalpita Tutino

Si è ormai ai dettagli per il passaggio di Redan dall'Avellino al Lokeren, formazione militante nella seconda divisione belga. Il trasferimento è fattibile, grazie al fatto che il mercato è ancora aperto nel calcio belga, fino all'otto settembre, proprio come la Turchia. Le due società sono pronte a formalizzare l'operazione. Redan militerà nel Lokeren con la formula del prestito e parte dell'ingaggio sarà pagato dall'Avellino. Non ci sono novità per Sonny D'Angelo che è destinato a restare in biancoverde fino a gennaio, senza però giocare perché fuori dai programmi dell'Avellino. Difficile un trasferimento all'estero, mentre non si è trovata alcuna intesa per la rescissione del contratto che lega D'Angelo all'Avellino fino al 30 giugno 2026.Intanto, i biancoverdi proseguono la preparazione verso il match di venerdì con il Monza, in programma al Partenio-Lombardi per la terza giornata di campionato. Biancolino potrà fare affidamento su Tutino, la cui condizione è in forte crescita.