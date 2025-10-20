US Avellino: novità per il settore ospiti, i dettagli Il club risponde a una richiesta del tifo organizzato sul prezzo dei biglietti

L'Unione Sportiva Avellino risponde alla nota ufficiale del tifo organizzato con una revisione del costo del biglietto per il settore ospiti. Dalla gara Avellino-Spezia, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi" il tagliando avrà un prezzo di 13 euro più diritti di prevendita.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912, accogliendo l’input positivo giunto dalla propria tifoseria con un comunicato diramato nella giornata di ieri, rende noto che a partire dalla gara Avellino - Spezia il biglietto valevole per l’accesso al settore ospiti dello stadio Partenio - Lombardi avrà un costo di 13 euro più diritti di prevendita. Un prezzo riadeguato al ribasso in un giorno che ha visto l’ennesima pagina buia di violenza inaudita ed ingiustificata con la scomparsa di Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Alla sua famiglia, al Pistoia Basket ed a tutti i tifosi che hanno vissuto quei momenti drammatici va il cordoglio dell’U.S. Avellino 1912. Come club, allo stesso tempo, ci siamo chiesti come si potesse combattere un fenomeno che, in tutta la penisola, in poche settimane ha visto diversi episodi di violenza tra più tifoserie ed in vari sport.

Partendo dal presupposto che tutto ciò non è tifo ma soltanto violenza che, come ha dichiarato il nostro presidente Angelo Antonio D’Agostino, divide, distrugge ed uccide, la risposta che riteniamo più giusta è quella dell’esempio. I valori principali dello sport sono quelli della passione che unisce, appassiona ed educa. Non si può pensare che ci sia la "paura" di recarsi allo stadio o in un impianto sportivo perché possono capitare episodi come quello di ieri. Al Partenio - Lombardi l’ospite è gradito per vivere, ognuno facendo il tifo per la propria squadra, giornate all’insegna dei sani valori dello sport".