Avellino-Spezia: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per il nono turno di campionato

Alle 15 inizierà la prevendita biglietti per la sfida Avellino-Spezia, valida per la nona giornata di Serie B e in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi". "La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera. Fase di prelazione: coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (online fino alle ore 23:59) di martedì 21 ottobre 2025. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. La sottoscrizione di nuove fidelity Branco resta sospesa durante la giornata di prelazione e verrà riattivata il giorno successivo sia presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi che online. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 22 ottobre 2025 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Altri dettagli

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 • Ridotto Under 14: 15

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 • Ridotto Under 14: 22

Ridotto Under 14: nati a partire dal 1/1/2011

Ridotti: i biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e Donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni Aggiuntive - Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio - Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come Acquistare i Biglietti - E' possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Spezia online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori). La biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • martedì 21 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00; • da mercoledì 22 a venerdì 24 ottobre dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • sabato 25 ottobre dalle ore 9:30 ad inizio gara".