Cesena-Avellino: out Iannarilli e Armellino, i convocati

Marco Armellino non è tra i convocati per la sfida Cesena-Avellino, in programma domani (ore 15) all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi. Fastidio al tendine d'Achille sinistro per il centrocampista. Conferma del problema alla spalla destra per Antony Iannarilli: cervicobracalgia certificata dagli esami strumentali. Out i lungodegenti Luca D'Andrea, Andrea Favilli e Pasquale Pane, ai box però per una sindrome influenzale.
I convocati
Portieri: 30 Daffara, 77 Marson
Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani
Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio
Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne
Il report
"Marco Armellino ha accusato un fastidio in rifinitura al tendine d’Achille sinistro. Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Antony Iannarilli: dopo aver accusato dolore in allenamento ha praticato una serie di esami strumentali specifici che hanno evidenziato una cervicobracalgia a destra; Pasquale Pane: è alle prese con una sindrome influenzale".