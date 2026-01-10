Avellino-Sampdoria 2-1, Tutino: "Bello ritrovare il gol ed essere decisivo" Il commento dell'attaccante dei lupi dopo la vittoria sui blucerchiati

"Per l'attaccante il gol è importante. Il percorso è stato complicato, ho dovuto sempre diversi step, ma ho sempre pensato a lavorare". Così Gennaro Tutino si è espresso al termine di Avellino-Sampdoria 2-1: "Sapevo che sarebbe arrivato questo momento, ha garantito i tre punti. - ha spiegato l'attaccante dei lupi - I mugugni? Fanno parte del gioco se non segni. Ho pensato a lavorare perché si risponde sul campo. Il gol dell'ex? Penso che ci voglia rispetto per i miei ex compagni. Ho condiviso l'avventura nella passata stagione. Mi sembrava giusto non esultare. Sono chiaramente contento di essermi sbloccato. Non c'è rivalsa, la Sampdoria è una grande società e spero che si possa risollevare. I momenti del match? Ho superato questa lunga attesa del gol. Non mi sentivo ancora sicuro nell'andare. Ho la fiducia del gruppo e del mister. Oggi era importante ritrovare il gol, non era un'ossessione, ma doveva arrivare".