Avellino-Sampdoria 2-1, Biancolino: "Quota 25 preziosa, ma non mi accontento" "Buoni numeri al giro di boa, ma voglio sempre di più"

"Sono contento per Gennaro perché l'attaccante soffre se non segna e non è decisivo, ma si è fatto trovare pronto per la squadra e per l'Avellino. Nella mia testa ci sono tutti i calciatori e tutti i centrocampisti. Vogliono difficoltà da tutti nelle scelte. Vogliono tutti al massimo. Non mi accontento e non ce lo possiamo permettere. L'episodio del rigore non mi è piaciuto, abbiamo concesso qualche tiro di troppo, ma sono contento per i minuti di Armellino": così Raffaele Biancolino ha commentato la vittoria dell'Avellino sulla Sampdoria (2-1). "Ho pensato solo alla partita di oggi e abbiamo conquistato tre punti importanti per una quota che vale tanto. Siamo a quota 25, ma potevamo stare più in alto con merito. Chiudere a 25 resta comunque un valore decisivo nel cammino. Le lacrime di Bolzano? C'è il rispetto con la gratitudine per questa proprietà che ha creduto in me sin dal settore giovanile. C'erano stati alcuni confronti pesanti, ma c'è da chiedere scusa quando qualcuno sbaglia. In quella settimana è successo, ma da famiglia si deve uscirne con forza. La giocata su Palumbo? Provata in allenamento, lavoriamo su noi stessi e sulle qualità che abbiamo".