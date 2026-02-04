Avellino: riecco Insigne. Dentro Le Borgne, Pandolfi e Sgarbi Stop, invece, per Sounas con Kumi, Izzo e Favilli ai box

I volti nuovi subito in campo con il gruppo: dall'ingresso di Andrea Le Borgne al ritorno di Lorenzo Sgarbi passando per Luca Pandolfi, acquisto dell'Avellino a dieci secondi dal termine delle operazioni della sessione invernale di calciomercato, e si è rivisto Roberto Insigne al "Partenio-Lombardi" verso la sfida con il Monza. Il jolly offensivo partenopeo ha salutato l'infermeria mettendosi alle spalle la lesione al soleo destro. Raffaele Biancolino potrà contare su Lorenco Simic dopo il turno di squalifica, ma perde Dimitrios Sounas. Il fastidio all'adduttore, accusato nel secondo tempo di Avellino-Cesena, blocca il centrocampista. Niente allenamento e via al ciclo di terapie con Justin Kumi ai box al pari di Armando Izzo e Andrea Favilli, alla ripresa solo a bordocampo, ancora bloccato dall'edema osseo al calcagno sinistro. L'Avellino sarà spinto da oltre 1800 tifosi nel settore ospiti dell'U-Power Stadium: sold-out fissato a quota 2500 e i supporter biancoverdi potrebbero toccarla lungo la settimana con il match in programma domenica alle 15.