Avellino: sedute individuali anche in Tribuna Terminio, prosegue il restyling Deroga terminata, attesa per Avellino-Frosinone, in programma mercoledì 11 (ore 20)

Dalla Curva Sud alla Tribuna Terminio prosegue l'installazione delle sedute individuali allo stadio "Partenio-Lombardi". Deroga terminata con il via del mese di febbraio e dopo la definizione del primo settore si lavora nel secondo con la distribuzione dei sediolini bianco e verdi tra i corridoi ammodernati che andranno a comporre il restyling. Mercoledì 11 (ore 20) per Avellino-Frosinone l'impianto sportivo di contrada Zoccolari si presenterà con l'installazione completata per la Curva Sud e la Tribuna Terminio rispondendo ai parametri della categoria dopo la deroga fino a febbraio per le società neopromosse. "AV" e "1912" in Curva Sud, attesa per quanto emergerà dalla collocazione delle sedute individuali nella Terminio. Per la gara tra i lupi e il Frosinone l'US Avellino ha reso noto i dettagli relativi alla prevendita biglietti lanciando, però, anche l'iniziativa Branco per le ultime 8 gare casalinghe nella stagione regolare.