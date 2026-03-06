Avellino-Padova, Ballardini: "Occorre più decisione per il cambio di passo" Domani (ore 15) la sfida della ventinovesima giornata del campionato di Serie B

"La gara di Venezia era proibitiva, fino all'espulsione siamo stati ordinati, ma i minuti fin lì non mi erano piaciuti perché eravamo troppi bassi. Dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo essere dentro la partita con qualità e forza. Su questo abbiamo lavorato e con il Padova dovremo dimostrare questi valori": così Davide Ballardini ha presentato Avellino-Padova, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

"Pronti alle necessità e dobbiamo dimostrarlo"

"Il modulo? Stiamo lavorando sin dal mio arrivo sia sulla linea difensiva a 3 che quella a 4. - ha spiegato il tecnico dei lupi - C'è la necessità di esaltare le qualità dei nostri calciatori. Occorre compattezza, ma con la necessità di essere più pericolosi. Izzo? Si è allenato con la squadra e vediamo oggi come sta. Tutino? È stato sfortunato. Ho parlato con Gennaro. È dispiaciuto per quanto accaduto, voleva esserci e vuole dare una mano alla squadra. Lui deve pensare solo a fare bene e con il Venezia lo stava facendo. Dovevamo metterlo più in condizione di fare bene e so che tornerà al massimo. Ne sono certo. Palmiero? Oggi si allenerà in gruppo per la prima volta in questa settimana e vedremo come sta. Il Padova? Ben allenato e ben organizzato. Ha dimostrato organizzazione e idee chiare nelle soluzioni offensive".