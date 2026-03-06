I convocati per Avellino-Padova: dentro Izzo e Palmiero, out D'Andrea Domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi" la sfida per la ventinovesima giornata

Izzo torna nell'elenco dei convocati a distanza di 42 giorni dalla prima e unica volta nella seconda avventura in biancoverde. L'Avellino recupera il difensore partenopeo, fermo dalla gara persa dai lupi a La Spezia e giocata il 24 gennaio scorso, poco dopo l'ufficialità del ritorno in Irpinia per l'ex Monza. Anche Palmiero sarà tra i calciatori a disposizione di Ballardini per la gara con il Padova, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Si ferma D'Andrea per un risentimento muscolare al polpaccio: altro stop per il jolly offensivo, out al pari degli squalificati Le Borgne e Tutino per i rossi rimediati a Venezia. Indisponibili anche Pandolfi (recupero dalla lesione di basso grado al retto femorale di sinistra) e il lungodegente Favilli (edema osseo al calcagno sinistro).

L'elenco dei calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne