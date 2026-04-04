Palermo-Avellino: l'itinerario per la tifoseria biancoverde Domani (ore 19.30) la sfida al "Renzo Barbera" per il trentatreesimo turno di campionato

Ecco l'itinerario previsto per la tifoseria dell'Avellino verso Palermo e lo stadio "Renzo Barbera" con la gara tra i rosanero e i biancoverdi in programma domani (ore 19.30) e valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B.

Il percorso previsto per la tifoseria

Per i tifosi provenienti dall'Autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo (settore ospiti): svincolo Tommaso Natale - via Rosario Nicoletti - via Dell’Olimpo - via Venere - via Margherita di Savoia - viale Ercole - Parco della Favorita - Piazzale dei Matrimoni

Per i tifosi provenienti dall’autostrada A/19 Palermo-Catania e A/20 Palermo-Messina (settore ospiti): rotonda di Via Oreto - viale Regione Siciliana - svincolo Tommaso Natale - via Rosario Nicoletti - via Dell’Olimpo - via Venere - via Margherita di Savoia - viale Ercole - Parco della Favorita - Piazzale dei Matrimoni