Mantova-Avellino: tifosi irpini solo nel settore ospiti e solo con fidelity card

Per la gara Mantova-Avellino, in programma sabato 18 aprile (ore 15) al "Danilo Martelli - Pata Stadium", i tifosi irpini potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori della fidelity card dell'US Avellino. Allo stesso tempo per gli altri settori dell'impianto sportivo virgiliano i tagliandi potranno essere acquistati solo dai residenti nella provincia di Mantova e se sottoscrittori della fidelity card dei biancorossi. C'è, inoltre, l'incedibilità del titolo di ingresso. Ecco quanto disposto dal Viminale verso la riunione del GOS con le indicazioni della Questura di Mantova.
I dettagli dalla determinazione 14 dell'8 aprile 2026
"Per l'incontro di calcio di Serie B Mantova-Avellino, in programma il 18 aprile 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Avellino ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva US Avellino 1912, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della stessa società sportiva ovunque residenti, esclusivamente per il settore ospiti; vendita dei tagliandi per gli altri settori dello stadio, escluso il settore ospiti, ai soli residenti nella Provincia di Mantova, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Mantova 1911 ovunque residenti; incedibilità del titolo d'ingresso; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore". (clicca qui per il documento ufficiale)