Verso Avellino-Catanzaro, Ballardini: "Conta il presente" Domani (ore 17.15) la sfida al "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e i calabresi

"Mi aspetto una bella partita, fatta di grinta, qualità e aggressività. Giocheremo contro una bella squadra e servirà mettere tutto in una sfida del genere". Così Davide Ballardini ha presentato Avellino-Catanzaro, in programma domani (ore 17.15) al "Partenio-Lombardi". "Palmiero? Ha preso un brutto colpo al ginocchio, sarebbe stato uguale anche se fosse stato all'altro. Non è relativo al problema che gestisce. Si è allenato in gruppo a giorni alterni, ma è pronto al rientro. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Favilli sta sempre meglio, non è ancora al top, ma la condizione cresce di giorno in giorno. Sorprese? Più che determinarle agli altri occorre non essere sorpresi noi. Tutto passa per l'atteggiamento. Nel contrasto dovremo uscire noi vincitori. Questo aspetto ci è un po' mancato nelle ultime due partite".

"Ha fatto una sciocchezza, non ha bisogno di queste cose"

"Izzo? Ha fatto una stupidaggine a Palermo, ha chiesto scusa a tutti, ci tiene a fare bene, ha tanti anni di esperienza, ma in alcuni momenti è ancora giovanotto e deve migliorare. Un giocatore che ha tutte queste qualità in campo non ha proprio bisogno di mettersi a fare lo stupido. Può e deve vivere meglio queste situazioni di campo. Le Borgne? È un ragazzo che ha qualità, a Palermo ha fatto bene, in settimana non è stato benissimo, ma è in gruppo. Enrici? Cosa posso dire di un ragazzo che ha sempre garantito in ogni momento. Poi è chiaro che il tecnico è chiamato alle scelte, ma questo discorso vale per tanti ragazzi, per tutti i ragazzi di questo gruppo. Il futuro? Che la squadra abbia futuro non c'è dubbio, ma ora conta il presente. Quando sarà il momento si parlerà anche di futuro".