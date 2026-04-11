Avellino-Catanzaro: le probabili formazioni Alle 17.15 la sfida della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B

Senza gli infortunati Daffara, Milani e Sgarbi, lo squalificato Izzo e il lungodegente Reale l'Avellino affronterà il Catanzaro alle 17.15 al "Partenio-Lombardi". Iannarilli è pronto al ritorno tra i pali. L'estremo difensore di Alatri, protagonista nella promozione biancoverde nella scorsa stagione e titolare fino a ottobre, è in vantaggio su Sassi per sostituire Daffara. Enrici farà coppia con Simic al centro della difesa. Palmiero appare recuperato e sarà il regista. In attacco l'unico certo di una maglia da titolare sembra Biasci all'interno di un attacco sempre modificato da Ballardini. Dopo 77 giorni riecco Favilli nell'elenco dei convocati. Il Catanzaro si presenta in Irpinia senza gli squalificati Alesi, Cassandro, Nuamah e Pittarello e con Cisse, D'Alessandro e Seha indisponibili.

Le probabili formazioni

Serie B

Trentaquattresima Giornata

Avellino-Catanzaro

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno. All. Ballardini. A disp. Sassi, Pane, Tutino, Pandolfi, Russo, D'Andrea, Kumi, Armellino, Le Borgne, Fontanarosa, Insigne, Favilli

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Frosinini; Liberali, Rispoli; Iemmello. All. Aquilani. A disp. Marietta, Borrelli, Esteves, Bash, F. Jack, Pompetti, Oudin, Buglio, Koffi, Ardizzone, Di Francesco

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Politi e Bianchini

Quarto ufficiale: Spina

VAR e AVAR: Prontera e Dionisi