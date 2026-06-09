Avellino: l'arrivo di Nesta e sprint di mercato, le ultime Novità per l'attacco in entrata e in uscita per il club irpino

Da giorni è chiara l'intenzione dell'Avellino di rivoluzionare l'attacco dopo i numeri offerti dal reparto avanzato nell'ultima stagione e il club irpino appare in accelerazione su un profilo. Come nella scorsa estate, Gabriele Artistico è nei rumors biancoverdi e rispetto al 2025 l'attaccante sembra ancora più vicino. C'è il pressing della società irpina con un presumibile contatto con la Lazio, club proprietario del cartellino della punta classe 2002, autore di 13 gol nell'ultima stagione di Serie B in maglia Spezia. Nella scorsa sessione estiva di calciomercato l'Avellino finalizzò con i biancocelesti l'arrivo in prestito di Alessandro Milani e l'acquisto di Valerio Crespi, poi ceduto a gennaio in prestito all'Union Brescia con diritto di riscatto per i lombardi.

Patierno e Insigne verso l'uscita dal club

Nel frattempo l'avventura di Cosimo Patierno all'ombra del Partenio appare ai titoli di coda. L'Avellino sta palesando ai diversi entourage la prospettiva per la stagione 2026/2027 e Patierno non è più centrale nel progetto tecnico. Non è il solo: anche per Roberto Insigne è lontano da Avellino, ma alle scelte della società si legano le opportunità di mercato e le volontà dei calciatori.