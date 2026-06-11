Avellino: ecco le amichevoli in programma nel precampionato Da metà luglio il ritiro di Rivisondoli, all'interno i test nella preseason

La conferenza stampa di presentazione di Alessandro Nesta ha offerto diversi spunti e prodotti alcuni annunci in casa Avellino. Il programma delle amichevoli nel precampionato 2026 non è ufficiale, ma ha preso forma negli ultimi giorni e il direttore sportivo Mario Aiello ha chiarito lo scenario. Nel ritiro di Rivisondoli, che inizierà il 16 luglio dopo alcuni giorni di test ad Avellino, ci sarà il classico test con una formazione locale, poi i lupi affronteranno la Scafatese, neopromossa in Serie C e reduce dallo Scudetto di Serie D conquistato nella finale contro il Vado con il risultato di 6-0.

Lazio e Torino nel programma

Accordo anche con la Sambenedettese e prima del memorial "Sandro Criscitiello" al "Partenio-Lombardi" con il Torino è previsto un test a Formello contro la Lazio: tappa che richiamerà l'attenzione in virtù del ritorno di Nesta nel centro tecnico biancoceleste. Subito dopo l'amichevole con il Torino sarà prima gara ufficiale nella prossima stagione per l'Avellino con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia a metà agosto contro il Monza all'U-Power Stadium e Nesta con Armando Izzo saranno grandi ex.