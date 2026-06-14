Avellino: occhio alle novità anche in mediana Il centrocampo appare destinato a non subire rivoluzioni, ma il club valuta nuove soluzioni

Weekend di giugno, ma il lavoro sottotraccia per l'Avellino prosegue. Incontri nel Nord con Juventus e Inter, ma non solo: per il direttore sportivo Mario Aiello continuano i contatti e si guarda anche alla mediana nonostante il centrocampo e la difesa siano reparti ben definiti e destinati a trovare solo integrazioni, senza subire rivoluzioni.

Diversi profili seguiti per completare il centrocampo

Oltre all'idea di un nuovo anno in prestito per Filippo Missori, la società irpina è interessata ad un altro profilo rientrante al Sassuolo, Andrea Ghion. Il centrocampista classe 2000 è reduce dalla stagione all'Empoli. Contatti, inoltre, con il Palermo. Un altro centrocampista classe 2000 è nelle idee biancoverdi: Claudio Gomes, che appare in uscita dal club rosanero al pari di Aljosa Vasic, classe 2002, più offensivo per caratteristiche in mediana, da trequartista.