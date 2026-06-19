Avellino: un terzino, due centrocampisti e un attaccante in entrata Accelerazione biancoverde verso l'apertura della sessione estiva di calciomercato

L'effetto domino con Giovanni Daffara per altre due operazioni con la Juventus: è questa la prospettiva in casa Avellino per il via della sessione estiva di calciomercato. L'estremo difensore biellese, riscattato dai lupi, sarà controriscattato dai bianconeri, ma tra i due club sono in corso contatti per altri due profili con formule diverse. Da mesi l'Avellino segue con attenzione Giacomo Faticanti, reduce dall'avventura con la Next Gen della Vecchia Signora in Serie C. Il centrocampista è stato riscattato dal Lecce, quindi l'Avellino e la Juventus possono definire l'accordo del prestito.

Un terzino, due centrocampisti e un attaccante

C'è poi Emanuele Pecorino nei discorsi tra le due società. L'attaccante è rientrato in bianconero dopo l'anno vissuto da protagonista al Sudtirol in prestito e può nascere un'operazione a titolo definitivo come per Niklas Pyythia. Sprint biancoverde sul centrocampista finlandese, classe 2003, di proprietà del Bologna, reduce dalla stagione al Modena con 29 presenze. Nel frattempo, ha preso quota sempre più la possibilità di un altro terzino destro scuola Roma per l'Avellino. Dopo Filippo Missori, capitolino e cresciuto nella settore giovanile giallorosso prima di essere ceduto al Sassuolo, ecco la prospettiva di Emanuele Lulli all'ombra del Partenio. L'esterno difensivo classe 2007 è sempre più vicino ai lupi.