Avellino: ufficiale il rinnovo di Iannarilli, i dettagli Altro annuncio da parte della società irpina verso il ritiro di RIvisondoli

L'arrivo di Tommaso Martinelli non ha cambiato la prospettiva di Antony Iannarilli. L'estremo difensore ha firmato il rinnovo del contratto. Estensione fino al 2028 per Iannarilli con i biancoverdi. Con l'accordo tra i lupi e la Fiorentina per il prestito secco di Martinelli (ci sarà il premio di valorizzazione in favore dei lupi ad un numero prestabilito di presenze) saranno tre i portieri nella rosa dell'Avellino nella stagione 2026/2027. Jacopo Sassi è legato agli irpini con un contratto fino al 2029, firmato nel gennaio scorso dopo l'acquisto biancoverde dall'Atalanta. Nei giorni scorsi i lupi hanno salutato Pasquale Pane e Leonardo Marson per fine contratto.

Il comunicato del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Antony Iannarilli. L’estremo difensore ha rinnovato per un’altra stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028. Nelle ultime due stagioni ha collezionato in biancoverde 51 presenze mettendo a referto 18 clean sheet e realizzando la storica rete contro il Catanzaro nella passata stagione. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".