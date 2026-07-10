Ramondino nello staff di Poeta all'Olimpia Milano: "Opportunità unica" Il coach irpino: "Pronto a contribuire in ogni modo possibile"

Reduce dal 4 su 4 da head coach della Italbasket, in sostituzione del ct Luca Banchi, assente per motivi familiari, nuova grande soddisfazione per Marco Ramondino. Il tecnico irpino entra nello staff di Peppe Poeta nell'Olimpia Milano. Accordo pluriennale tra Ramondino e il club meneghino. "Entrare nello staff tecnico dell’Olimpia rappresenta per me un grande onore. - ha spiegato Ramondino, che ritrova Poeta con cui ha condiviso l'avventura a Teramo, ma anche le precedenti tra Salerno e Battipaglia con Andrea Capobianco - Lavorare in un club iconico e poter apprendere da una delle menti emergenti della pallacanestro europea quale coach Poeta è per me un’opportunità unica che coglierò con il massimo della dedizione, pronto a contribuire in ogni modo possibile. Gli elevati standard e la ricerca dell’eccellenza che l’Olimpia Milano si impone da sempre sono un modello che ho sempre ammirato e di cui, adesso, sono orgoglioso di poter far parte".

La scheda

"Nato ad Avellino il 26 agosto 1982, Ramondino ha iniziato ad allenare a 18 nella squadra della sua città e nel 2002/03 ha fatto parte dello staff della prima squadra diretta da Zare Markovski. In seguito, ha lavorato a Salerno, Battipaglia, Jesi e infine a Teramo come assistente di Andrea Capobianco, con Peppe Poeta come playmaker di una squadra che arrivò terza in regular season e fu semifinalista della Coppa Italia. Successivamente, è stato assistente alla Fortitudo e a Veroli dove nel 2013/14 ha assunto la carica di capo allenatore in A2. Dal 2015 al 2018 è stato capo allenatore della Junior Casale Monferrato in A2 con quattro partecipazioni ai playoff inclusa la finale, persa con Trieste nel 2018. Nel 2018 ha assunto la carica di capo allenatore di Tortona in A2 conquistando un anno dopo la Supercoppa di A2. Nel 2021, ha vinto il campionato di A2 portando Tortona nel massimo torneo per la prima volta. Al debutto da capo allenatore in Serie A, porta la squadra alla finale di Coppa Italia del 2022, persa contro l’Olimpia, e alla semifinale dei playoff. Nella stagione 2022/23, Tortona gioca la semifinale di Supercoppa, di Coppa Italia e dei playoff dopo aver chiuso la stagione regolare al terzo posto. Finita l’esperienza di Tortona nel corso della stagione 2023/24, Ramondino ha allenato prima a Scafati e poi in Germania al Mitteldeutscher. Nel frattempo, è stato assistente delle nazionali giovanii Under 18 e Under 20, ha guidato l’Italia sperimentale e infine è diventato il primo assistente di coach Luca Banchi nella Nazionale maggiore. Ramondino è stato nominato allenatore dell’anno in A2 nel 2018 e in Serie A nel 2023".