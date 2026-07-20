Fila ad Avellino, pronto un altro colpo under Le novità di calciomercato per la società irpina anche in uscita

Tutto pronto per Daniel Fila in casa Avellino. Visite mediche nel pomeriggio dopo l'arrivo a Napoli per l'attaccante ceco, che raggiunge l'Irpinia con la formula del prestito dal Venezia. Il viaggio destinazione Rivisondoli, per il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, è previsto per domani con l'arrivo di Cosimo Patierno. L'attaccante di Bitonto resta fuori dal progetto tecnico per la prossima stagione, ma si allenerà nel ritiro abruzzese.

Della Rocca: contratto quadriennale

Da parte del direttore sportivo Mario Aiello è pronto l'ulteriore colpo in entrata tra gli under. A Filippo Scotti, uscito dal contratto con il Milan dopo essere stato protagonista con la Primavera, si aggiunge il profilo di Mattia Della Rocca, trequartista classe 2006, che ha salutato la Roma per fine contratto dopo 8 gol e due assist nell'ultimo campionato di Primavera 1 con una presenza in Europa League nell'ultima stagione. Per Della Rocca è pronto un contratto quadriennale. In entrata è pronto anche il terzino destro Emanuele Lulli, in prestito dalla Roma.

Equilibrio con le cessioni

Sul fronte uscite Claudio Manzi è lanciato verso la Salernitana. Per Alessio Tribuzzi c'è la pista Bari e c'è la possibilità di una cessione a titolo definitivo. Su Marco Toscano, oltre alla Casertana, c'è il Gubbio, mentre per Giuseppe Panico è forte l'interesse del Foggia.