Avellino, si riparte: testa all'Arezzo, il programma degli allenamenti Sabato (ore 21) il primo match in campionato: la sfida contro gli amaranto al "Partenio-Lombardi"

A partire dalle 18 l'Avellino riprenderà la preparazione con una seduta a porte aperte (accesso in Tribuna Montevergine per stampa e tifosi). Il club, nella nota del programma degli allenamenti, ha sottolienato che i calciatori meno utilizzati contro il Monza saranno impegnati in un allenamento congiunto, di circa 30/40 minuti, con la formazione Primavera allenata da Gigi Molino. Da domani, sempre con sedute nel pomeriggio, l'Avellino svilupperà la preparazione verso l'esordio in campionato a porte chiuse. Sabato (ore 21) i lupi ospiteranno l'Arezzo al "Partenio-Lombardi" per il via del campionato di Serie B 2026/2027. L'Avellino vivrà i primi due match del torneo cadetto tra le mura amiche.

Il programma

Lunedì (ore 18): porte aperte in Tribuna Montevergine

Martedì (ore 17): porte chiuse

Mercoledì (ore 18): porte chiuse

Giovedì (ore 18): porte chiuse

Venerdì (ore 18): porte chiuse