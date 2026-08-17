Avellino: dentro Berenbruch. Toscano ceduto alla Scafatese, i dettagli Il centrocampista è stato acquistato dai canarini a titolo definitivo

L'arrivo di Thomas Berenbruch, visite mediche per il centrocampista scuola Inter, poi l'ingresso in gruppo: l'Avellino ha abbracciato il classe 2005, mezzala, ma anche trequartista, che si inserisce in un reparto già ricco di pedine. L'ingresso di Berenbruch apre molto probabilmente ad una nuova prospettiva nello scenario di mercato per i biancoverdi, in particolar modo nel rush finale della sessione estiva. L'Avellino è chiamato allo sprint per il terzino destro. Fabio Depaoli è distante dai radar irpini, mentre tornano d'attualità i profili di Emanuele Lulli della Roma e Simone Cinquegrano del Sassuolo. Nel frattempo, è ufficiale la cessione a titolo definitivo di Marco Toscano alla Scafatese.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Scafatese Calcio 1922 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Toscano. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il periodo in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".