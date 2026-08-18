Avellino: l'evoluzione della rosa verso l'esordio in campionato I dettagli in ogni reparto tra acquisti e cessioni per i lupi

Nella giornata di ieri l'Avellino ha ufficializzato l'ingresso di Thomas Berenbruch (prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall'Inter) e l'uscita di Marco Toscano, ceduto a titolo definitivo alla Scafatese. L'Avellino punta all'accelerazione per il terzino destro, mentre è al lavoro verso la prima sfida in campionato. Sabato (ore 21) sarà match contro l'Arezzo al "Partenio-Lombardi". "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano , a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Berenbruch. Nato a Milano il 31 maggio 2005, il centrocampista lombardo è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Con il club nerazzurro ha totalizzato, dall’under 17 fino alla prima squadra, 156 presenze collezionando 41 gol e fornendo 30 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Thomas".

L'evoluzione della rosa

* Russo calciatore bandiera

Portieri

Iannarilli (2028), Sassi (2029), Martinelli (in prestito dalla Fiorentina)

Difensori

Cancellotti (2028), Enrici (2029), Simic (2028), Fontanarosa (2028), Sala (2028), Izzo (2029), Moruzzi (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Venturi (in prestito dal Venezia con diritto di riscatto)

Centrocampisti

Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028), Faticanti (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Di Maggio (2030), Maisto (2027), Della Rocca (2029 con opzione di rinnovo al 2030), Berenbruch (in prestito dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo* (2030), Biasci (2028), Pandolfi (2029), Fila (in prestito dal Venezia)

In uscita

Patierno (2028), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni)

Ceduti in prestito

D'Ausilio (2028, all'Iraklis Salonicco con diritto di opzione), De Cristofaro (2028, al Latina), Marchisano (2027, in prestito al Giugliano), Tribuzzi (2028, in prestito al Bari con diritto di opzione), Scotti (2029 con opzione di rinnovo al 2030, in prestito al Savoia)

Ceduti a titolo definitivo

Cancellieri allo Spezia, Panico al Foggia, Todisco al Foggia, Cagnano all'Arezzo, Manzi alla Scafatese, Toscano alla Scafatese