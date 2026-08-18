Terzino destro e trequartista: l'obiettivo dello sprint per l'Avellino L'ingresso di Berenbruch non chiude a un ulteriore movimento in entrata tra centrocampo e attacco

L'Avellino punta all'accelerazione per il terzino destro e spunta Jeremy Oyono, classe 2001 del Frosinone. Nativo di Lille, nazionale gabonese dal 2023, l'esterno difensivo è in uscita dal club ciociaro dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione. Per il ruolo nei radar irpini c'è la conferma di Emanuele Lulli della Roma e Simone Cinquegrano del Sassuolo, impiegato dal primo minuto da Alberto Aquilani trentaduesimo di finale di Coppa Italia contro il Cesena (al minuto 82 è stato sostituito con l'ingresso dell'ex Avellino Filippo Missori). Il club irpino vuole superare il rebus che scorre lungo il mese di agosto e anche sul fronte offensivo l'ingresso di Thomas Berenbruch potrebbe non essere l'ultimo movimento in entrata.

Rispunta con forza Licina per il ruolo di trequartista

Il classe 2005 non è un trequartista puro e rientra nelle idee del 4-2-2-2. La pista che porta ad Adin Licina, jolly offensivo tedesco classe 2007, di proprietà della Juventus, torna forte nello scenario di mercato. Nel frattempo, dal campo si accelera con gli allenamenti a porte chiuse verso l'esordio in campionato con l'Arezzo e nella prima seduta settimanale Michael Venturi è stato provato con Armando Izzo al centro della difesa: possibile, quindi, un avvio stagionale dalla panchina per Lorenco Simic.