LIVE - Avellino: ultime ore di calciomercato, Adamo verso il ritorno in Irpinia Alle 20 la chiusura delle operazioni in entrata per i club italiani, che però potranno ancora cedere

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Ore 11 - L'Avellino è al lavoro per il ritorno di Emanuele Adamo. Contatti rinnovati tra il direttore dei lupi, Mario Aiello, e lo Spezia in un'operazione unica e che non vede più coinvolto Roberto Insigne (c'è il Campobasso, non solo la Casertana, sul trequartista). Per Adamo c'è la prospettiva del ritorno in prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi Belgio per Alessandro Fontanarosa, ma l'Avellino aprirà all'uscita solo in caso di un'offerta importante (il 50 per cento andrebbe all'Inter, che ha ceduto il difensore nell'estate 2025 a zero, ma riservandosi la metà del guadagno sulla futura rivendita del nuovo club). In uscita c'è anche Francesco Maisto con il Campobasso sul centrocampista.

Ultime ore - Alle 20 si chiuderà la sessione estiva di calciomercato in Italia. I club potranno definire operazioni in entrata fino alle 20.00.59, un secondo prima dello scoccare delle 20.01. Successivamente potranno solo strutturare trattative in uscita con le società estere che hanno ancora il mercato aperto. In basso l'evoluzione della rosa biancoverde.

Ecco i limiti negli altri campionati: Francia e Germania: ore 20 (come in Italia) - Inghilterra: ore 23 (ore 22 italiane) - Spagna: ore 23.59 - Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e USA: 2 settembre - Argentina, Austria, Belgio e Scozia: 3 settembre - Turchia e Ucraina: 4 settembre - Portogallo: 5 settembre - Arabia Saudita: 6 settembre - Svizzera: 8 settembre - Polonia: 9 settembre - Russia: 10 settembre - Brasile e Messico: 11 settembre - Grecia: 15 settembre - Giappone: 16 settembre - Serbia: 18 settembre

L'evoluzione della rosa

* Russo calciatore bandiera

Portieri

Iannarilli (2028), Sassi (2029), Martinelli (in prestito dalla Fiorentina)

Difensori

Cancellotti (2028), Enrici (2029), Simic (2028), Fontanarosa (2028), Sala (2028), Izzo (2029), Moruzzi (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Venturi (in prestito dal Venezia con diritto di riscatto), Missori (in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto e controriscatto)

Centrocampisti

Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028), Faticanti (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Di Maggio (2030), Maisto (2027), Della Rocca (2029 con opzione di rinnovo al 2030), Berenbruch (in prestito dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo* (2030), Biasci (2028), Pandolfi (2029), Fila (in prestito dal Venezia), Di Paolo (in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto), Cheddira (2030)

In uscita

Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni)

Ceduti in prestito

D'Ausilio (2028, all'Iraklis Salonicco con diritto di opzione), De Cristofaro (2028, al Latina), Marchisano (2027, in prestito al Giugliano), Tribuzzi (2028, in prestito al Bari con diritto di opzione), Scotti (2029 con opzione di rinnovo al 2030, in prestito al Savoia)

Ceduti a titolo definitivo

Cancellieri allo Spezia, Panico al Foggia, Todisco al Foggia, Cagnano all'Arezzo, Manzi alla Scafatese, Toscano alla Scafatese, Patierno al Casarano