Avellino: lesione miotendinea al soleo mediale sinistro per Cancellotti Era già certa l'assenza per Ascoli-Avellino, via al programma di riabilitazione

Tommaso Cancellotti ha rimediato la lesione miotendinea al soleo mediale sinistro nel corso di Avellino-Palermo. Costretto al cambio dopo un quarto d'ora di gioco, il difensore biancoverde si è sottoposto ad esami strumentali nelle scorse ore e ha già avviato il percorso di recupero dall'infortunio muscolare.

Nuove valutazioni nella sosta Nazionali

Nel report l'U.S. Avellino non ha indicato il grado della lesione. In caso di primo, quindi lieve, Cancellotti potrebbe sfruttare la pausa Nazionali di settembre/ottobre, con il doppio weekend della finestra Nazionali, per puntare al rientro dopo la sosta. In caso di secondo grado occorrono, invece, dalle 3 alle 6 settimane prima di un vero recupero. Il via dell'iter di riabilitazione lancia un buon segnale nella tabella di marcia per Cancellotti.

Il comunicato

"In seguito all’ infortunio occorso durante la gara Avellino - Palermo il calciatore Tommaso Cancellotti ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miotendinea al soleo mediale di sinistra. L’atleta ha già avviato il programma di riabilitazione".