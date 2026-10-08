Avellino, Nesta: "Serve più dominio nel gioco e nei momenti della gara" Domani (ore 20.30) la sfida tra i biancoverdi e i blucerchiati al "Partenio-Lombardi"

"Tre settimane lunghe tra riposo e lavoro con il test contro il Napoli, c'è stato il problemino rimediato da Di Maggio, che probabilmente non ci sarà domani, ma sarà pronto per la prossima gara": così Alessandro Nesta si è espresso in conferenza stampa alla vigilia di Avellino-Sampdoria, in programma domani (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi".

"Valuto sia la vittoria a Modena che la sconfitta ad Ascoli"

"Cosa dovremo fare? Occorre dominare di più nel gioco e nelle situazioni di gara. A Modena nella vittoria e ad Ascoli nella sconfitta dovevamo fare di più la partita. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Voglio sottolineare la fase finale della partita con il Palermo: lì abbiamo fatto ciò che occorre. Dobbiamo cancellare il secondo tempo di Ascoli ripartendo con decisione. Lo stadio? Più gente viene a vederci e più siamo contenti. Se aumenterà la capienza sarà solo un vantaggio per la squadra. Poi è chiaro che per la città e per la società avere uno stadio nuovo in futuro sarebbe una grande cosa".

Il focus sui rientri

"Palmiero e Favilli hanno lavorato bene riprendendo condizione, Simic è più indietro e Cancellotti è ancora più distante. Ci vuole tempo. Faticanti e Moruzzi? Sono rientrati bene dall'Under 21, ho fatto i complimenti ai ragazzi per un risultato importante come quello che hanno ottenuto. C'è concorrenza qui come in azzurro. Faticanti è in crescita e avrà il suo spazio".