L'arbitro di Avellino-Sampdoria: ritrova i lupi dopo più di 8 anni Domani (ore 20.30) la gara al "Partenio-Lombardi" con la ripartenza del torneo cadetto

La gara Avellino-Sampdoria, in programma domani (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi" e valida per la sesta giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata con Simone Biffi della sezione di Treviglio e ?Ayoub El Filali della sezione di Alessandria assistenti e con Marco Di Loreto della sezione di Terni quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo AVAR.

Sarà l'ottava gara con i biancoverdi e con i blucerchiati

Sono 7 i precedenti con l'Avellino per Sacchi, che ritrova i lupi dopo più di 8 anni: l'ultima gara dei biancoverdi con il fischietto marchigiano è datata 17 aprile 2018 (Avellino-Frosinone 0-2 in Serie B). Bilancio di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte con 6 gare nel torneo cadetto e una nella prima divisione della Lega Pro (stagione 2012/2013). Sono 7 i precedenti anche con la Samp per Sacchi: tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Sesta Giornata

Avellino-Sampdoria: Sacchi

Benevento-Cesena: Ferrieri Caputi

Empoli-Palermo: Marinelli

Sudtirol-Ascoli: Turrini

Virtus Entella-Juve Stabia: Drigo

Vicenza-Pisa: Di Marco

Arezzo-Cremonese: Zanotti

Catanzaro-Mantova: Mucera

Padova-Carrarese: Allegretta

Modena-Hellas Verona: Arena