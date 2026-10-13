Domenica Cesena-Avellino: il programma allenamenti dei lupi Come di consueto prima seduta settimanale a porte aperte per i biancoverdi

Alle 16 riprenderà la preparazione dell'Avellino. Come di consueto nella gestione tecnica di Alessandro Nesta, la prima seduta sarà sviluppata dai biancoverdi con lo stadio "Partenio-Lombardi" a porte aperte (accesso libero in Tribuna Montevergine per stampa e tifosi). Da domani poi sarà lavoro lontano da occhi indiscreti per i lupi con l'accelerazione sul piano tecnico-tattico con sedute mattutine. Dal primo allenamento sarà più chiaro il possibile recupero di Luca Di Maggio, tenuto precauzionalmente fuori dall'elenco dei convocati nella gara vinta dall'Avellino contro la Sampdoria per effetto del risentimento muscolare al terzo medio del bicipite femorale destro. Lorenco Simic era già in panchina venerdì sera e si attendono novità su Tommaso Cancellotti, bloccato da Avellino-Palermo per la lesione miotendinea al soleo mediale di sinistra.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 10 (porte chiuse)

Giovedì ore 11 (porte chiuse)

Venerdì ore 11 (porte chiuse)

Sabato ore 10 (porte chiuse)