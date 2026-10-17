Cesena-Avellino, i convocati: lupi con Di Maggio, ma senza Iannarilli Domani (ore 17.15) la sfida all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi

Si conferma l'assenza di Tommaso Cancellotti, ancora ai box a causa della lesione miotendinea al soleo mediale di sinistra rimediata dal difensore nella gara casalinga con il Palermo, torna Luca Di Maggio tra i convocati, ma nell'elenco non c'è Antony Iannarilli. Il portiere dell'Avellino salterà la trasferta di Cesena per motivi familiari. Domani (ore 17.15) la sfida all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi con duemila tifosi biancoverdi in Romagna.

I calciatori a disposizione

2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 30 Adamo, 39 Besaggio, 44 Simic, 50 Martinelli, 51 Margiotta, 56 Enrici, 77 Di Paolo, 99 Favilli

Il report biancoverde

"Tommaso Cancellotti è alle prese con una lesione miotendinea al soleo mediale di sinistra. Antony Iannarilli è in permesso per motivi familiari. Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra".