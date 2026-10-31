Avellino-Pisa, i convocati: l'assenza di un difensore tra i lupi Alle 15 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la decima giornata del campionato di Serie B

Spicca l'assenza di Lorenco Simic tra i convocati di Alessandro Nesta per la sfida Avellino-Pisa, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Il difensore croato non è nell'elenco dei calciatori a disposizione dello staff biancoverde per la gara contro i toscani. Assente anche il lungodegente Daniel Fila, out dai primi minuti della prima giornata di campionato, la gara Avellino-Arezzo, per la lesione di alto grado al flessore della coscia sinistra. Domani, nel pre-gara, Nesta definirà la lista dei 23 tra campo e panchina per il via del match. Due biancoverdi saranno in tribuna, uno di questi sarà un portiere.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 50 Martinelli, 56 Enrici, 77 Di Paolo, 99 Favilli