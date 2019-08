San Tommaso, ecco l'avversario in Coppa Italia di Serie D Debutto ufficiale in trasferta per i grifoni: subito i rigori in caso di parità al novantesimo

L’A.C.D. San Tommaso Calcio conosce l'avversario, la data e l'orario del suo primo impegno ufficiale stagionale in LND: domenica 18 agosto, alle 16, i grifoni saranno impegnati, nel turno preliminare di Coppa Italia Serie D, in casa del Gladiator. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari si procederà con i calci di rigore, senza passare dai supplementari, per stabilire chi si qualificherà al turno successivo, in programma domenica 25 agosto. Non ancora definito l'abbinamento per il primo turno dato il caso Cerignola, in attesa del verdetto del Tar sui ricorsi di FIGC e Lega Pro avverso l'ammissione in Serie C dei pugliesi: sentenza che dovrebbe arrivare, salvo slittamenti (che non si possono affatto escludere, ndr) nella giornata di venerdì.

Il calendario della Coppa Italia di Serie D - 18 agosto 2019 - turno preliminare; 25 agosto 2019 - primo turno; 25 settembre 2019 - trentaduesimi di finale; 9 ottobre 2019 - sedicesimi di finale; 13 novembre 2019 - ottavi di finale; 4 dicembre 2019 - quarti di finale; 29 gennaio 2020 - semifinale di andata; 12 febbraio 2020 - semifinale di ritorno; 1 aprile 2020 – finale.

Foto: pagina facebook A.C.D. San Tommaso