Caso Cerignola, in Serie D slitta la pubblicazione dei gironi C'è, però, già un raggruppamento ufficioso nel quale dovrebbe essere inserito il San Tommaso

La pubblicazione dei gironi di Serie D è stata rinviata per effetto dell'accoglimento dei ricorsi presentati dal Cerignola al Collegio di Garanzia del Coni, che hanno determinato l'ammissione in Serie C dei pugliesi e il consuguente ricorso al TAR del Lazio da parte della FIGC e della Lega Pro: a riferirlo è "Il Messaggero", secondo cui venerdì è atteso il verdetto del Tribunale Amministrativo Regionale. I raggruppamenti, dunque, non verranno resi noti prima di questa data, dato che la presenza o meno del Cerignola, e il conseguente, eventuale, ripescaggio di un’altra squadra, ne condiziona le composizioni. Si prolungua, dunque, l'attesa del San Tommaso, che, stando a indiscrezioni, dovrebbe essere inserito nel girone I in compagnia di Acireale, Agropoli, Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Corigliano, FC Messina, Gelbison, Licata, Marina di Ragusa, Marsala, Messina, Palermo, Palmese, Portici, Roccella e Troina.

Foto: pagina facebook A.C.D. San Tommaso