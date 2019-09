San Tommaso: prima vittoria, ma pugno al volto per Liquidato Storico successo, battuto l'ACR Messina (2-0). Finale amaro per gli avellinesi

Il San Tommaso conquista il primo successo, storico, in Serie D. I grifoni si impongono sull'ACR Messina con il risultato di 2-0. Nel secondo tempo, le reti di Colarusso e Varricchio, rispettivamente al 54' e all'82', garantiscono i tre punti e la prima vittoria agli uomini di mister Stefano Liquidato. Il finale di gara è, però, burrascoso. Rissa al rientro negli spogliatoi tra i tesserati dei due club per alcuni applausi diretti al settore ospiti, mal interpretati probabilmente dai calciatori del Messina. Proprio il tecnico della squadra avellinese ha rimediato un colpo alla testa e ha lasciato lo stadio Partenio-Lombardi con l'applicazione del ghiaccio. L'allenatore è stato comunque trasportato in ospedale per farsi refertare.