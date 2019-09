San Tommaso, primo tempo da incubo: il Troina vince 4-2 Al "Partenio-Lombardi" blitz dei siciliani, avanti 3-0 all'intervallo. Non basta super Tedesco

Termina con una sconfitta per 2-4 il match valido per la quinta giornata del girone I di Serie D disputatosi questo pomeriggio allo stadio "Partenio-Lombardi" tra San Tommaso e Troina. Grifoni travolti nel primo da una doppietta di Saba e dalla rete di Camacho. Nella ripresa la squadra di mister Liquidato ha provato a rimettere in piedi la partita, guidata da un super Gianmarco Tedesco, autore di una doppietta e vicino alla gol del pari. In pieno recupero, Palermo chiude la contesa mettendo in risultato sul definitivo 2-4 finale. Domenica prossima trasferta ad Acireale.

Il tabellino:

San Tommaso - Troina 2-4

Marcatori: pt 7’ e 15’ Saba, 37’ Camacho; st 21’ Tedesco e 32’ Tedesco, 46’ Palermo.

San Tommaso (3-4-1-2): Casolare; Squillante (16' st Lambiase), Pagano, Gambuzza; Maranzino (11′ st Cuomo ), Cucciniello, Acampora (42′ st Samake), Falivene (31′ pt Sabatino); Colarusso; Tedesco, Branicki. A disp. Pezzella, Moffa, Mazza, Massaro, Tiberio. All.: Liquidato.

Troina (4-4-2): Compagno; Cinquemani (33’ st Palermo), Toure, Raia, Akrapovic; Lo Cascio, Daqouene, Camacho (40’ st Indelicato), De Santis; Saba (27' st Fruci), Fernandez (42' st Masawoud). A disp. Serenari, Santapaola, Giambianco, Bamba, Toscano. All.: Boncore.

Note: Spettatori 300 circa.

Arbitro: Molinaro della sezione di Lamezia Terme.