San Tommaso beffato al 96' ad Acireale, Liquidato non ci sta Il tecnico: "Non sono solito parlare degli arbitri, ma non si può perdere una partita così"

Terza sconfitta consecutiva per il San Tommaso, beffato al 95' sul campo dell'Acireale, in gol con De Felice. Di seguito il commento a fine gara del tecnico dei grifoni, Stefano Liquidato: “Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi e di come hanno interpretato il match in tutti i reparti. Siamo avviliti e arrabbiati. Abbiamo tenuto molto bene il campo, rischiato pochissimo, eppure torniamo ad Avellino con zero punti. Mi aspettavo questo tipo di prestazione dalla squadra. Conosco i miei calciatori uno per uno e sono consapevole di ciò che possono dare. Oggi abbiamo lavorato alla grande contro una corazzata, con sacrificio, abnegazione, dimostrando di essere vero gruppo. Io non sono solito parlare degli arbitri. Già domenica scorsa abbiamo subito alcuni torti e sono stato in silenzio perché sono fatto in un certo modo. Oggi, però, tante cose non mi sono piaciute. Non si può perdere una partita del genere. Gridiamo vendetta per due rigori non dati nella prima frazione di gioco. Sull’episodio della rete credo ci sia un grosso fallo su Casolare e alla fine abbiamo patito anche le espulsioni di Colarusso e Maranzino, che non saranno della partita domenica prossima. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito. Non meritavano questa sconfitta così come non la meritavamo noi.”

Foto: santommasocalcio.it