San Tommaso, ingaggiato il centrocampista Incatasciato Classe '98, nella passata stagione 33 presenze con il Crema

L’A.C.D. San Tommaso Calcio è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Salvatore Incatasciato.

Il centrocampista classe 1998 ha disputato ottime stagioni in Serie D con le maglie di Altovicentino, Gozzano e Adriese. La scorsa stagione ha disputato 33 presenze, sempre in Serie D, con la maglia del Crema 1908. L’operazione è stata brillantemente portata a termine dal Responsabile dell’Area Tecnica Franco Del Gaudio. Una trattativa che dimostra come la società nonostante le difficoltà di natura logistica non tralascia l’attività agonistica per far fronte anche alle squalifiche patite in seguito alla trasferta di Acireale. Il calciatore, infatti, già domani sarà a disposizione del mister Stefano Liquidato.

La società e tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio dà il più caloroso benvenuto a Salvatore, con la speranza e l’augurio di raggiungere importanti obiettivi insieme.